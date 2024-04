Juventus, panchina 'povera': l'analisi

Lo si è detto in svariate occasioni,. Ed è evidente soprattutto agli occhi di Massimiliano, che nell'epoca delle rotazioni e delle cinque sostituzioni a partita sta veleggiando verso la Champions con, sostanzialmente,, come testimonia la formazione schierata allo stesso modo per tre partite consecutive (che hanno fruttato due vittorie e un pareggio, tra Coppa Italia e Serie A). Non c'è ricambio sicuro per Max, in poche parole, oppure è limitato e solo per alcuni ruoli, come riflette Il Corriere dello Sport analizzando ildei giocatori bianconeri. Il primatista è sempre Gleison, che ha collezionato mediamente 89,8 minuti a partita. Sono sopra la soglia degli 80 per gara anche Manuel(82,9), Weston(81,3),(84,1), Federico(83,1) e Adrien(85,7) oltre a Wojciech, dunque"Nelle prime due stagioni, dopo il suo ritorno a Torino, Allegri aveva cambiato e rigirato i giocatori (non solo i moduli) quasi ogni settimana" scrive il quotidiano, sottolineando come, nonostante l'assenza di una "vera" panchina, il tecnico abbia tenuto testa all'per 21 giornate. ". Sinora ha utilizzato 29 giocatori, compresi Pogba e Fagioli (squalificati), Huijsen (ceduto alla Roma), Alcaraz (preso a gennaio) oltre ai baby Nonge, Sekulov e Cerri., l'unico acquisto estivo, ha dato poco: 25 presenze in Serie A, appena 8 da titolare. Miretti è il dodicesimo della rosa (1.143 minuti) con 23 presenze totali, di cui 12 da titolare in campionato. Il turcoè diventato il rinforzo in corsa prelevato dalla Next Gen: lo scorso anno era in Primavera, compirà 19 anni il 4 maggio, ha totalizzato 25 presenze e 795 minuti, quasi come. Prendete le prime otto o nove del campionato di Serie A:".