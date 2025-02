Il controllo, ‘Sto bene’ e la Polonia: l’ultimo mese di Arek Milik e quando può tornare

L’infortunio di Milik

L’ultimo mese sembra essere quello decisivo per Arek Milik . Il centravanti polacco sta vivendo una stagione complicatissima: non è mai sceso in campo, non ha mai recuperato appieno dall’infortunio al menisco – e problemi conseguenti -, ed è per questo rimasto ai margini della Juventus . Dopo tanto buio, però, qualche raggio di sole sembra adesso poter filtrare.Arkadiusz Milik ha affrontato una stagione travagliata a causa di persistenti problemi al ginocchio sinistro. L'infortunio iniziale, occorso nel giugno 2024 durante un impegno con la nazionale polacca, lo ha costretto a rinunciare alla partecipazione a Euro 2024. Nonostante un primo intervento chirurgico e un periodo di riabilitazione, il dolore è persistito, rendendo necessario un secondo intervento al menisco nell'ottobre 2024.

Milik Juve, l’ultimo mese

Quando torna Milik?

Questo ha prolungato i tempi di recupero, inizialmente stimati in circa 40 giorni, a oltre tre mesi, lasciando incerti i tempi di rientro in campo. Nel gennaio 2025, durante il processo di riabilitazione, Milik ha subito una ricaduta, riportando un problema muscolare al polpaccio, probabilmente dovuto a un sovraccarico durante gli allenamenti. Questa complicazione ha ulteriormente ritardato il suo ritorno.Il 15 gennaio Arek Milik si presentava ai cancelli del JMedical: per l’attaccante polacco visite di routine per monitorare il ginocchio ma anche i problemi muscolari principalmente dovuti alla ripresa dell’attività atletica. Qui, ai tifosi presenti, rispondeva: “Sto bene”.Poco più tardi, Milik ha deciso di proseguire il suo percorso di recupero a casa, in Polonia. Qui, l’attaccante è seguito da un preparatore atletico e il lavoro ha previsto esercizi di forza con focus sulla gamba sinistra, ma anche esercitazioni in campo e con il pallone. Insomma, segnali positivi di una discreta ripresa fisica.Segnali positivi, ma quando può tornare Milik? Impossibile, al momento, definire una tabella anche porti al rientro in campo di Milik. Arrivati alle porte di marzo, però, sembra davvero difficile che l’attaccante polacco possa dare un contributo importante in questa stagione, considerando i tempi di riatletizzazione, di rientro in gruppo e di ricerca della miglior forma partita. In definitiva, ci vorrà ancora un po’, ma i tempi stringono e le partite, con l’uscita dalla Champions League, sono diminuite.