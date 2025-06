sabattini

Juventus, Milik si allena a parte ma cosa gli riserverà il futuro?

15 minuti fa



Arek Milik è ritornato dopo quasi un anno nell'elenco dei convocati della Juventus, questa volta al Mondiale per Club. L'attaccante polacco classe 1994 sembra aver quasi recuperato dagli infortuni che ha rimediato in questa stagione, infatti nella mattinata americana di oggi si è parzialmente allenato con il gruppo squadra agli ordini di Igor Tudor.



Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport tuttavia per l'attaccante polacco si prospetta comunque una cessione nel corso del mercato estivo. Si lavora comunque per la sua uscita dalle parti della Continassa.