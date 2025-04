Calcio e Finanza- Juventus, l'impatto del rinnovo di Milik a bilancio: tutti i dettagli e le cifre

Rinnovo Milik, l'impatto dell'operazione a bilancio

Come già spiegato, dietro il rinnovo di contratto dici sono ragioni economiche. L'attaccante polacco ha ufficialmente prolungato il contratto con il club bianconero di un anno, fino a giugno 2027. Oltre ad allungare le tempistiche però, è cambiato anche l'ingaggio annuo del giocatore, che in due anni guadagnerà quanto guadagnava fino ad ora ma in una singola stagione. Di fatto

Un accordo fatto per rendere il costo dell'attaccante nel bilancio bianconero più basso. Il costo storico di Milik, riferisce Calcio e Finanza, è pari a 8 milioni di euro, e il suo valore netto a bilancio al 31 dicembre 2024 – ultimo dato ufficiale disponibile – era sceso a 3,96 milioni di euro. Considerando ulteriori sei mesi fino a fine stagione (quando poi verosimilmente entrerà in vigore il rinnovo), si legge,Nella stagione 2024/25, aggiunge C&F nell'analisi dell'operazione che coinvolge Milik, considerando l’ingaggio da 3,5 milioni netti (pari a 4,59 milioni di euro lordi, ricordando gli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita) e la quota ammortamento da 2,64 milioniGrazie al rinnovo,Questi ragionamenti hanno portato il club bianconero a prolungare il legame con Milik. Da un punto di vista strettamente sportivo e di programmazione, non ci sarà spazio per l'ex Marsiglia nella rosa della Juventus. In estate le parti lavoreranno per trovare una soluzione che a questo punto potrebbe essere quella di un prestito.