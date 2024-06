Milik Juve, il messaggio sui social

L’Europeo di Arek Milik è terminato prima ancora di iniziare a causa di un nuovo infortunio al ginocchio, che probabilmente lo costringerà a trascorrere le vacanze al J Medical, la clinica della Juventus . Durante l’amichevole contro l’Ucraina, Milik ha subito un infortunio che, dai primi accertamenti, sembra essere meno grave rispetto ai suoi precedenti problemi al ginocchio. L'ipotesi più probabile è la rottura del menisco.Il messaggio di Milik sul suo profilo Instagram:"È un momento molto difficile per me. So che gli infortuni fanno parte dello sport e di solito arrivano nel momento peggiore possibile, ma non c'è modo di prepararsi.Mi dispiace molto di non poter giocare per il mio paese agli Europei e aiutare la squadra a raggiungere i nostri obiettivi comuni. Ma qualunque cosa accada, farò il tifo per i ragazzi della mia squadra fino alla fine. Sono con te!Voglio anche ringraziarvi di cuore per tutti i messaggi. Le vostre parole di sostegno significherebbero molto per me in questo momento difficile. Sono positivo e auguro alla mia squadra il meglio agli Euro! Abbiamo grandi giocatori, stiamo con loro e facciamo del nostro meglio per la Polonia all'Euro".Messaggio al quale anche la Juventus ha risposto su Instagram, con emoji volte a dare forza e coraggio al calciatore.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.