Juventus, Milik manda un messaggio ai tifosi: lavora alla Continassa, quando può tornare

Arekrivede finalmente la luce dopo una stagione da dimenticare. L'attaccante polacco, fermo da mesi a causa di un infortunio al menisco subito in estate, è tornato a lavorare alla Continassa, come mostrato da alcune immagini pubblicate sui suoi canali social. Un segnale importante per lui, per la Juventus e per i tifosi che da tempo aspettano di rivederlo in campo.La stagione 2024/2025 per Milik è stata un vero e proprio calvario: mai una presenza ufficiale, solo un lungo e difficile percorso di riabilitazione. Ma adesso qualcosa sembra cambiare. L’ex Napoli si allena duramente in palestra, e anche se non è ancora tornato a calcare il terreno di gioco, questo rappresenta un primo passo fondamentale verso il completo recupero.

Il messaggio di Milik

Quando può tornare Milik

Milik ha voluto accompagnare le immagini del suo allenamento con un messaggio motivazionale che ha scaldato il cuore dei tifosi:“È stata una strada dura, ma sto diventando più forte ogni giorno. Grazie per il vostro sostegno!”Parole semplici ma dense di significato, che dimostrano la determinazione e la voglia del giocatore di tornare protagonista con la maglia bianconera.Ma quando potremo rivedere Milik in campo? A sei giornate dalla fine del campionato, appare complicato immaginare un suo rientro imminente. Il suo percorso di recupero non è ancora terminato, e lo staff medico della Juventus preferisce procedere con cautela, evitando rischi inutili in un finale di stagione che potrebbe rivelarsi poco indicato per un rientro immediato.L’obiettivo più realistico, a questo punto, potrebbe essere il Mondiale per Club, appuntamento importante in programma nei prossimi mesi. Un palcoscenico ideale per ritrovare ritmo e fiducia, e magari per rilanciarsi definitivamente.