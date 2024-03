Infortunio Milik, il comunicato ufficiale

Arek Milik infortunato, le condizioni

Infortunio Milik, le parole di Allegri

Juve-Genoa, gli attaccanti a disposizione

Brutta tegola sullache perde Arek Milik per infortunio. Come comunicato da Massimiliano Allegri in conferenza stampa , infatti, l’attaccante polacco si è fermato durante l’allenamento di ieri e, ancora oggi, accusava fastidio e non si è allenato con il resto del gruppo.Non sarà della partita Arkadiusz Milik, che nel corso dell'allenamento di ieri, ha riportato un problema muscolare alla coscia sinistra. Questa mattina è stato sottoposto ad esami strumentali presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di primo grado dell'adduttore lungo.Il calciatore ha già iniziato l'iter riabilitativo e verrà sottoposto a nuovi accertamenti tra 10-15 giorni.Allegri in conferenza l’ha definito “un problemino”. Maggiori informazioni sull’infortunio ci saranno con il bollettino ufficiale in uscita.Le parole di Allegri in conferenza: "Milik fuori, ha avuto un problemino, ha fatto alcuni esami e va rivalutato dopo la sosta".Per Juventus-Genoa, i bianconeri perdono Milik, ma avranno a disposizione Kean, oltre che Yildiz, Vlahovic e Chiesa.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.