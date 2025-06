Juventus, Milik in campo con il pallone: il messaggio sui social FOTO

Secondo giorno di lavoro per lache, agli ordini di, si è allenata Continassa per preparare l'obiettivo. I bianconeri esordiranno nella notte italiana del 19 giugno affrontando gli emiratini dell'Al-Ain all'Audi Field di Washington, nel match valevole per la prima giornata della fase a gironi.In campo, nel quartier generale bianconero, si è visto anche Arkadiusz Milik. L'attaccante polacco, fermo ai box da giugno del 2024 a causa di un problema al ginocchio che l'ha costretto ad una doppia operazione, non gioca una partita ufficiale con la maglia della Juve dall'ultima giornata del campionato 2023/24, in occasione del 3-3 contro il Bologna con Paolo Montero in panchina. In altre parole, una vita fa.

Il messaggio di Milik sui social

Nella giornata di oggi, martedì 4 giugno, il classe 1994 si è rivisto sul campo della Continassa dove ha lavorato ovviamente a parte rispetto al resto del gruppo, cimentandosi in qualche esercizio tecnico con il pallone. L'ex centravanti del Napoli, attraverso un post apparso sul proprio canale Instagram ha postato un'istantanea dell'ultimo allenamento, corredata dal messaggio "Passo dopo passo".Milik ha di recente rinnovato il proprio contratto con la Juventus fino a giugno del 2027 e Tudor, dal canto suo, spera di poter contare presto anche su di lui, reduce da un autentico anno da incubo nel corso del quale il rettangolo verde è stata una pura chimera.