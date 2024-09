Con il rientro alla Continassa dopo gli impegni in Nazionale dei sudamericani Nico Gonzalez, Juan Cabal e Danilo, laconta solo due giocatori sulla lista degli indisponibili mentre si avvicinano gli impegni contro Empoli e PSV Eindhoven. Si tratta di, con quest'ultimo pronto a intervenire in conferenza stampa per presentarsi come nuovo giocatore bianconero. Entrambi, come riportato da Sky, proseguono il recupero dai rispettivi infortuni: il polacco potrebbe rientrare per il match contro il Napoli, mentre l'esterno portoghese direttamente a inizio ottobre.