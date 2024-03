Lazio-Juve, assenti Milik e Alcaraz

Lazio-Juve, chi é Sekulov, verso la convocazione

Nikola Sekulov, i numeri in Next Gen

Presenze: 12

Minuti: 918'

Gol: 4

Assist: 2

Il profilo

Età: 22 anni

Nazionalità: italiana

Altezza: 185 cm

Piede: destro

Scadenza contratto: 2025

Torna alla Continassa lae, finalmente, Massimilianopuò guidare il gruppo che ha recuperato i tanti nazionali che negli ultimi giorni sono stati in giro per il mondo. Ultimi test, preparativi e idee di formazione in vista della partita dell'Olimpico contro la Lazio.Non faranno parte della spedizione romana Arek Milik e Charly Alcaraz. Entrambi, infatti, sono alle prese con i rispettivi infortuni e sono impegnati nei percorsi di recupero e riabilitazione.Si avvicina a grandi passi, veloci come è abituato a fare, la convocazione dalladi Nikola Sekulov Nato nel 2002, il giocatore ricopre il ruolo di ala destra (ma può giocare anche sul lato opposto), e sotto punta; ed è vicino alla convocazione per la partita contro la Lazio. Giunto alla Juventus nel 2016, è stato poi mandato in prestito alladurante l'estate. Tuttavia, il suo adattamento non è stato positivo e dopo pochi mesi è tornato alla