E adesso tocca a Kenan. Saràa scendere in campo, con ogni probabilità, in Juventus-Milan: lo farà dal primo minuto. L'attaccante turco non gioca dal primo minuto in Juventus-Verona, pareggiata per 2-2 al Bentegodi. Anche allora - era il 17 febbraio, più di due mesi fa - era sceso in campo al fianco di Dusan Vlahovic.E' stato probabilmente l'inizio di un periodo un po' più complicato per Kenan, che ha raccolto solo spezzoni di gara (a Cagliari solo, un tempo intero) e non ha trovato più la via della rete.Yildiz sarà in campo dal 1' anche in virtù delle ultime fatiche di Federico Chiesa, sempre in campo nelle ultime 10 gare di campionato e spremuto dal doppio confronto con Cagliari prima e Lazio poi."Sarà un buon cambio", aveva annunciato Allegri ieri in conferenza stampa. La staffetta tra Yildiz e Chiesa è altamente probabile.Yildiz ha siglato, maturando in tutto 27 presenze. A condire questa sua prima annata tra i grandi, anche un assist, registrato nell'ultimo match di campionato contro il Cagliari.I gol sono arrivati tutti in un mese, tra fine dicembre 2023 e inizio gennaio 2024. Kenan ha segnato due reti a Salernitana e Frosinone, in Coppa Italia, e poco prima aveva inaugurato la sua stagione con un'altra rete ai ciociari nel giorno del suo debutto dal primo minuto in Serie A.