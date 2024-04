Weah Juve, cosa non ha funzionato: le parole

Weah Juve, contro il Milan la conferma

L'impatto non è stato di quelli sperati. Di quelli che ci si sarebbe attesi dopo il pre campionato che l'aveva visto come uno degli interpreti più lucidi e promettenti. La stagione di Timothy Weah , però, è stata un'alternanza di prestazioni deludenti, panchine e poche occasioni per lasciare il segno.Almeno fino alle ultime settimane, quelle che sembrano aver segnato la svolta. Dall'assist in semifinale di Coppa Italia contro la, fino ad arrivare all'ottima prestazione contro ilin campionato.Le parole di Timothya Sky Sport, dopo Juventus-Milan:"Per me fisicamente in Serie A è molto difficile, perché..Penso di essere comunque migliorato sotto questo aspetto. Per me è un sogno essere qui, cerco di lavorare al meglio con la squadra e l'allenatore".Il problema, quindi, è complessivo. Si va dal punto di vista fisico a quello tattico, dai compiti richiesti al calciatore fino arrivare allo stile di gioco della squadra. In un concetto:Contro il, però, Timothy Weah ha dimostrato che questo lungo processo di ambientamento. Dal punto di vista difensivo è stato impeccabile nello stoppare Leao a cui non ha concesso lo spazio di uno spunto, di un dribbling, di una giocata. In più, ottima anche la tenuta fisica che gli ha permesso di farsi vedere più di una volta in fase offensiva.