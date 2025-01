Juventus-Milan, Vlahovic recupera e Conceicao no. Dubbio Kolo Muani

AFP or licensors

Juve-Milan, le situazioni di Vlahovic e Conceicao

in conferenza stampa, si delineano le situazioni in bilico e quella che sarà la lista dei convocati per la partita dellacontro il. In particolare, c’era da approfondire le situazioni diLe parole di Thiago Motta in conferenza stampa:VLAHOVIC - "Dusan sarà con il gruppo domani, Gleison no, Cabal no, Arek non sarà a disposizione, e neanche Conceicao. Dusan ha passato un periodo fuori senza partecipare al lavoro della squadra, recuperando da un fastidio”.

Kolo Muani Juve, ci sarà contro il Milan?

Vlahovic, quindi, sarà convocato e punta a tornare nell’undici titolare fin da subito.Sulla situazione di Kolo Muani, Thiago Motta ha risposto:KOLO MUANI - "Contento del suo arrivo, è interessante, stiamo aspettando delle pratiche burocratiche per il trasferimento. Se tutto ok sarà col gruppo, sennò aspetteremo".Corsa contro il tempo, dunque, per avere il francese a disposizione.