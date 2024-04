Il calendario completo del 34° turno



Venerdì 26 aprile

Frosinone-Salernitana (20.45 DAZN/Sky)



Sabato 27 aprile

Inter-Torino (15 DAZN)

Lecce-Monza (15 DAZN)

Juventus-Milan (18 DAZN)

Lazio-Verona (20.45 DAZN/Sky)



Domenica 28 aprile

Bologna-Udinese (15 DAZN)

Atalanta-Empoli (18 DAZN)

Napoli-Roma (18 DAZN/Sky)

Fiorentina-Sassuolo (20.45 DAZN)



Lunedì 29 aprile

Genoa-Cagliari (20.45 DAZN)

Laha finalmente svelato il programma del 34° turno di Serie A, e le partite in programma promettono emozioni e colpi di scena che potrebbero definire il destino del campionato.Tra le partite più attese figura senza dubbio, uno scontro che potrebbe avere implicazioni cruciali nella lotta per lo scudetto. Entrambe le squadre hanno mostrato una forma eccellente nelle ultime settimane, e questa partita potrebbe essere determinante nel determinare chi sarà il campione d'Italia.Ma non è solo la corsa per il titolo a tenere banco. Gli scontri diretti tra le big d'Italia continuano cone Napoli-Roma, partite che potrebbero influenzare significativamente la lotta per i piazzamenti europei e per il titolo di capocannoniere.