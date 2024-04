Il popolo bianconero non molla. Come racconta Tuttosport, l'Allianz Stadium sarà tutto esaurito anche per il big match di sabato tra, per cui al momento manca solo qualche centinaio di biglietti nel settore hospitality, che comunque saranno venduti nei prossimi giorni. Ildella "casa" di Madama non è di certo una novità: in questa stagione ce ne sono stati 15 su 19 partite casalinghe, Coppa Italia compresa, per una percentuale del 95% di posti occupati. E anche in trasferta non manca mai una grande affluenza di tifosi, come i 10.000 pronti a "invadere" l'Olimpico per la sfida di questa sera contro la Lazio.