Un po' di elettricità nell'aria mancherà. Certo, quello tra Juventus Milan è un big match e nulla può togliere fascino ad un grande classico del calcio italiano, ancor di più se si è dentro la fase calda della stagione ed entrambe le squadre lottano per qualcosa di importante, un piazzamento dietro l'Inter e la qualificazione in Champions League. Ma qualcosa mancherà, perché. E non è la prima volta che succede.Non è la prima volta che la Curva Sud Milano e l'AIMC (Associazione Italiana Milan Clubs) invita a disertare il settore ospiti dell'Allianz Stadium. Nella passata stagione, il tifo rossonero si schierò contro il prezzo dei biglietti:"La scelta è dettata dal folle prezzo del biglietto imposto dalla Juventus (80€!!!), e dalle modalità di vendita del settore ospiti. Che il calcio non sia più spettacolo da prezzi popolari è noto ormai da tempo, ma crediamo che a tutto ci sia un limite! La direzione intrapresa da molte società sui prezzi dei biglietti sta portando la gente (famiglie in primis) lontano dagli stadi. Urge porre un tetto massimo al prezzo del biglietto dei settori ospiti e non solo, come accade ormai da anni in altri paesi (Inghilterra e Germania ad esempio). La tifoseria organizzata resta a Milano, invitiamo tutti i Milanisti a fare altrettanto!".Ad agosto, la Juventus fu il primo club in Italia a fissare un tetto massimo sul prezzo del biglietto nel settore ospiti. Questo il comunicato ufficiale dell'estate scorsa:"Juventus Football Club comunica che per le partite di Serie A e Coppa Italia della stagione 2023/2024 il prezzo massimo di un biglietto nel Settore Ospiti dell'Allianz Stadium sarà di € 45,00.Riconosciuto come il più moderno d'Italia, lo stadio bianconero è un impianto sportivo all'avanguardia, unico nel suo genere, e ha sempre offerto un grande spettacolo, anche fuori dal campo.In quest'ottica e anche in quanto prima società in Italia ad adottare questo tipo di misura, il Club si augura che il medesimo trattamento venga riservato in trasferta anche ai milioni di tifosi juventini presenti in tutti gli stadi d'Italia e soprattutto auspica che i Club italiani più grandi e con maggiore seguito - ed eventualmente anche la Lega Serie A - sostengano e, dunque, seguano a ruota questa iniziativa, per trovare un accordo collettivo".Ma anche quest'anno, la Curva Sud Milano e l'AIMC hanno invitato a disertare il settore ospiti dell'Allianz Stadium, questa volta con una motivazione che, chiaramente, nulla ha a che fare con il prezzo dei biglietti:"Viste le modalità di vendita che penalizzano di gran lunga la tifoseria organizzata, con l'iscrizione obbligatoria al sito della Juventus per comprare i biglietti e le tessere del tifoso, obbligatorie per l'acquisto, che funzionano solo in pochi casi, anche quest'anno abbiamo deciso di disertare la trasferta allo Stadium. Invitiamo tutti i tifosi rossoneri a non comprare biglietti nel settore ospiti".La decisione di non partire alla volta di Torino, in questo caso, sembrerebbe essere legata alle indicazioni del GOS - Gruppo operativo sicurezza, l'organo che si occupa della pubblica sicurezza durante le partite -, che non ha acconsentito a riservare il 50% dei biglietti ai gruppi organizzati rossoneri. Al momento, i biglietti staccati per il settore ospiti sono 300, mentre la capienza è di circa 1000 posti.