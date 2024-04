JUVENTUS-MILAN, RABBIA VLAHOVIC: L'ACCADUTO



JUVENTUS-MILAN, INFORTUNIO VLAHOVIC? L'ACCADUTO

Dopo un'ora di gioco è stato sostituito da Massimilianoil centravanti della Juventus Dusan. Al suo posto è subentrato Arek Milik a prendersi sulle spalle l'attacco. La reazione del centravanti serbo però non è delle migliori.Stando a quanto riferisce Dazn il centravanti serbo della Juventus ha lasciato il campo molto, ha colpito con unala bandierina, successivamente hacontro le scale della panchina ed ha lanciato un'occhiataccia a Massimiliano Allegri, si era notato da subito che Dusan non fosse contento della sua sostituzione.Tuttavia, dopo la sostituzione Dusan è andato diretto negli spogliatoi con una borsa del ghiaccio sul ginocchio destro, sempre stando a quanto riferisce Dazn, si avranno maggiori notizia nelle prossime ore.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.