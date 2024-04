Il secondo posto in Serie A non solo conferisce prestigio, ma ha anche un valore significativo a livello economico. Questa sera, Juventus e Milan si sfideranno all'Allianz Stadium di Torino per conquistare la seconda posizione dietro ai campioni in carica dell’Inter.Oltre al prestigio, il piazzamento dietro alla squadra vincitrice dello scudetto ha un impatto finanziario importante. Ci sono diversi criteri di distribuzione dei ricavi che dipendono dal posizionamento in classifica, oltre alla possibilità di partecipare alla Supercoppa italiana della prossima stagione.Nonostante l'ufficializzazione dei ricavi da parte della UEFA e la conferma del format Final Four per la Supercoppa italiana siano ancora in attesa,Questa stima tiene conto dei 2,2 milioni di euro di differenza tra i ricavi derivanti dalla Serie A e il minimo di 1,6 milioni di euro garantiti in caso di partecipazione alla Supercoppa (con un massimo di 8 milioni di euro in caso di vittoria).