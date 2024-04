C'è un'altra Juve in crisi: è la. In campo, in questo lunedì di Pasquetta, i bianconeri di Montero escono sconfitti dallo scontro playoff con il Milan: a Vinovo è 0-1, decide il gol di Camarda.Quel campanile che arriva a Camarda, ecco, poteva essere gestito meglio? Probabile.Partita confusa. Tanta spinta, poco grip.Il Milan sfugge, Martinez mette grinta. Prova a recuperare in tutti i modil.Ha i compiti più complicati in marcatura. A volte bene, a volte male.Avrebbe potuto fare di più, mettiamola così.Un cambio che non sposta gli equilibri.Anche qui: aspettative disilluse.Un passo diverso, l'impatto è stato buono.- Buone trame, ma si ferma lì.- In linea con i compagni. Non ha grossi guizzi.E' la prima mossa di Montero, una mini scossa.Tra i più pericolosi, ma soffre una fatica generale in fase di realizzazione.Bene perché insiste. Male perché non riesce a dare una sterzata alla squadra.Rammarico, soprattutto per la prestazione del primo tempo.A volte solo, troppo solo. Ha la chance più ghiotta, ma tira fuori.La reazione rabbiosa della ripresa è (tanto) nelle sue giocate. Non punge.Playoff quasi impossibili. Si parta da qui, anche per analisi più profonde.