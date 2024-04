Nel giorno in cui ilsi prepara ad affrontare lain un match che potrebbe dare ai rossoneri un considerevole margine sui bianconeri per la conquista del secondo posto in classifica, continua a tenere banco la ricerca del successore di Stefano Pioli. Il tecnico rossonero, sfiduciato dopo un finale di stagione difficile, si prepara a salutare il ruolo a fine campionato, con il nome di Julenche invece acquisisce punti nella corsa alla panchina del Diavolo. Come rilanciato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Milan si muove nella direzione del tecnico spagnolo.