Juve-Milan: i numeri di Locatelli

: lento, macchinoso, con poche e confuse idee, come del resto molti altri compagni, Manuelè stato spesso un bersaglio facile nella complessa stagione della, un'altra annata in cui si aspettava decisamente di più da lui ricordando, tra le altre cose, l'importante investimento effettuato per strapparlo dal Sassuolo. Il copione, ormai noto, si è ripetuto anche ieri sera contro il. Eppure qualcosa non torna, perché i dati dicono altro.Stando a Sofascore, nel match di ieri all'Allianz Stadium Locatelli ha toccato il pallone 83 volte, con un'accuratezza del 91%; due i passaggi chiave e tre - su sei - i tiri lunghi andati a buon fine, secondo un trend che nel corso della stagione ha raggiunto anche vette più alte (62% la media). Addirittura, guardando tutta la stagione, l'azzurro ha registrato una precisione nei passaggi nella metà campo bianconera del 92%, e dell'81% in quella avversaria.Contro il Cagliari, per fare un confronto, aveva incassato un 7.1, mentre in tutte le tre partite precedenti si era fermato al 6.9.Tuttavia - ne siamo convinti - i numeri nel calcio non dicono mai tutto. Anche perché è difficile convincersi del fatto che questo Locatelli possa essere un valore aggiunto per la Vecchia Signora, squadra dove in fin dei conti non sono mai emerse davvero quelle qualità che hanno convinto a puntare con forza su di lui e a farne un autentico pilastro della squadra, un intoccabile di Massimiliano Allegri che non lo ha chiamato in causa solo in casi estremi.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.