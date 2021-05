Il Milan batte 3-0 la Juventus all'Allianz Stadium, in una partita senza storia dove il Var Calvarese e l'arbitro Valeri sono stati protagonisti in due occasioni: la conferma del gol del vantaggio rossonero di Brahim Diaz e la concessione del calcio di rigore nel secondo tempo (poi parato da Szczesny a Kessie).

Qui di seguito potrete leggere tutti gli episodi arbitrali di Juve-Milan in tempo reale:



76' - Il Milan pareggia il conto delle ammonizioni: Alexis Saelemaekers commette un fallo gratuito su Chiesa in fase di disimpegno della Juve, giusto il cartellino giallo di Valeri



59' - Un ammonito anche nel Milan: è proprio Diaz, che trattiene reiteratamente Alex Sandro per impedirgli di far ripartire l'azione



57' - ll Var assegna il rigore al Milan! Valeri, richiamato all'on field review da Calvarese, valuta da rigore il braccio di Chiellini in opposizione a un tiro in area di Brahim Diaz. E ammonisce il capitano della Juve 53' - Il primo ammonito della partita è Federico Chiesa, che scivola e finisce per travolgere involontariamente Calabria dopo un rinvio del giocatore del Milan



45' - Dubbi sul gol del Milan: Brahim Diaz, prima di esplodere il destro vincente, si vede carambolare il pallone sul petto, all'altezza delle costole, anche se da alcuni immagini sembra esserci un tocco col braccio... TUTTA LA RICOSTRUZIONE QUI



40' - Il Milan protesta per un mancato cartellino giallo a Matthijs De Ligt dopo un contatto aereo con Zlatan Ibrahimovic, che resta a terra. A ben vedere, il difensore della Juventus e l'attaccante rossonero si colpiscono testa contro testa, senza sgomitate o altre scorretteze. Ibra anticipa l'olandese quindi è giusto fischiare il fallo dello juventino, ma è altrettanto giusta la decisione di Valeri di limitarsi ad assegnare la punizione, senza ammonire De Ligt.

Il metro di Valeri è molto chiaro: fischiare con puntualità gli interventi fallosi per non far diventare la partita un far west, ma senza abusare dei cartellini. Risultato: partita con molti contatti e falli, dura ma tutto sommato corretta tra i ventidue in campo.



20' - Scontro di gioco fortuito tra Cristiano Ronaldo e Theo Hernandez: i due rimangono a terra quasi un minuto poi si rialzano. L'arbitro nel dubbio dà ragione al difendente, ossia il giocatore del Milan. Fallo contro la Juve.