Retegui, Cambiaso e Vlahovic: gli intrecci di mercato tra Juventus e Milan

Il mercato della Juventus passa da tanti mattoncini, in entrata e in uscita. I bianconeri stanno dando vita a un (altro) nuovo corso , cominciato con l'arrivo di Damien, coinciso con la risoluzione con. La nuova Juve potrebbe ripartire comunque dain panchina, infatti le quotazioni del croato sono in rialzo anche dopo l'incontro con il nuovo dg.Dalla dirigenza al campo, la Juventus avrà bisogno di rinforzi per compiere un percorso decisamente più lineare rispetto alla stagione passata. Questo significa da una parte nuovi giocatori,: il club bianconero potrebbe rinunciare ad alcuni profili per avere maggiore forza economica, ma non solo.

Retegui piace a Milan e Juventus: la situazione

Gli scenari di Vlahovic e Cambiaso

In particolare, ci sono diversi intrecci di mercato con il Milan, un altro club che sta cercando di ripartire da una vera e propria rifondazione. Dopo gli arrivi diin panchina ecome ds, i rossoneri sono in corsa per alcuni giocatori bianconeri, oltre ad alcuni obiettivi comuni comeL'attaccante dell'Atalanta e della Nazionale italiana è stato un protagonista assoluto nella stagione appena conclusa. Retegui è stato capocannoniere con, oltre a 3 in Champions League. Insomma, un'annata che ha criticato tutto il talento dell'ex Genoa. Proprio per questo, Milan e Juventus non hanno nascosto il loro interesse, anzi.Secondo Sky Sport i rossoneri seguono con interesse la situazione, ma occhio anche ai bianconeri che potrebbero inserire eventualitecniche. Il nodo resta legato alle cifre: difficilmente l'Atalanta lascerebbe partire l'uomo copertina della scorsa stagione, dunque non è da escludereper il suo attaccante.Discorso diverso, invece, per. I due giocatori della Juventus sono reduci da stagioni diverse, ma ugualmente altalenanti. Il serbo è sempre più lontano da Torino, on un ingaggio da 12 milioni che resta lontano dalle idee economiche della società. Proprio il Milan avrebbe mostrato interesse, con un'eventuale proposta, come riportato da Calciomercato.com.Per quanto riguarda Cambiaso, invece, resta da valutare anche il futuro di. Il terzino francese potrebbe lasciare il Milan dopo 6 stagioni: su di lui ci sono Al-Hilal e Atletico Madrid, e la prima scelta per sostituirlo sarebbe proprio il terzo bianconero. Cambiaso piace molto ad, che lo ha allenato proprio alla Juventus, e dunque il suo futuro potrebbe intrecciarsi a quello dell'ex Real Madrid.





