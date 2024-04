Laha vissuto un momento di rara inefficacia durante il primo tempo di una partita casalinga contro ilin Serie A, registrando solo cinque tentativi totali in porta. Questo segna un ritorno a una situazione simile che non si verificava dal 19 settembre 2021, quando la squadra aveva totalizzato quattro tiri durante un'altra partita. Questo calo nella produzione di tiri evidenzia una sfida per la Juventus nel generare opportunità di gol e potrebbe essere indicativo di una prestazione meno incisiva rispetto al solito nella competizione contro il Milan.