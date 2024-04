Gazzetta dello Sport - Il voto a Vlahovic in Juventus-Milan

Corriere dello Sport - Il voto a Vlahovic in Juventus-Milan

Tuttosport - Il voto a Vlahovic in Juventus-Milan

Tra fatica e un secondo tempo di dominio, la Juventus non va oltre lo 0-0 con il Milan, che serve a poco e che fa cadere sui bianconeri nuove critiche. Tra i più bersagliati il nervosissimo Vlahovic, uscito al 62' in totale disaccordo con il cambio. Ecco i suoi voti dai giornali.VLAHOVIC 5,5: Quando piovono i cross, con l’ingresso di Chiesa, sta già spremendo lo shampoo. Bella punizione, ma poco altro nel primo tempo. Poco servito. Esce troppo presto.Vlahovic 5: esaurisce presto le energie, anche perché Thiaw non gli concede tregua. Esce nervosissimo e non accetta il cambio, tirando una bottiglietta per terra al rientro in panchina.Vlahovic 5.5: si batte come al solito, creando dal nulla un’occasione in avvio e confermandosi velenoso su calcio piazzato. Ma non riesce mai, davvero, a calarsi nella partita, perdendo troppi palloni e lasciando il campo contrariato per la sostituzione. E la maledizione del gol alla big, in campionato, prosegue ormai dallo scorso novembre…