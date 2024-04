Senza convincere mai davvero. La Juventus si ferma sullo 0-0 contro il Milan all'Allianz Stadium, giocando un buon secondo tempo, non subendo mai, ma non riuscendo a segnare il gol vittoria, soprattutto per le parate di Sportiello e i salvataggi di Thiaw. Così i bianconeri restano fermi e i punti nelle ultime 13 gare sono appena 13, con due soli successi. Troppo poco in una crisi di risultati che sembra non poter finire. La prestazione di ieri convince in parte, ma ciò che resta - alla fine - è il misero punto preso e il terzo posto ancora tutto da conquistare. Ma come sono andati i singoli nei 90' contro il Milan?