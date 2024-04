Arbitro: Mariani

Assistenti: Berti e Cecconi

IV ufficiale: Ayroldi

Var: La Penna

Avar: Aureliano



​Juventus-Milan, la moviola LIVE

La Juventus torna in campo dopo la qualificazione in finale di Coppa Italia ai danni della Lazio ottenuta in settimana. I bianconeri affrontano il Milan di Stefano Pioli, gara valida per la 34esima giornata di Serie A. I rossoneri precedono la Juve in classifica di 5 punti; in palio quindi il secondo posto. I bianconeri sono reduci da due pareggi consecutivi in campionato, ottenuti con Torino e Cagliari mentre il Milan deve riscattarsi dalla sconfitta contro l'Inter. Segui su IlBianconero la moviola della partita con i principali episodi.70' - Giroud rimane a terra dolorante per il colpo subito da Bremer.53' - Trattenuta di Cambiaso su Leao, solo fallo.45' - Vlahovic atterrato da dietro al limite dell'area. Cartellino giallo per Musah11' - Leao spinge Gatti a gioco fermo dopo un fallo del difensore. Prime scintille della partita.8' - Vlahovic fermato in campo aperto, per Mariani è tutto regolare, proteste del serbo.4' - Duro scontro tra Gatti e Gabbia sugli sviluppi di calcio d'angolo. I due difensori rimangono a terra per qualche secondo, gioco interrotto.1' - Inizia il match, arbitra Mariani