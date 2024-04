La Juventus sfiderà il Milan allo Stadium sabato 27 aprile alle ore 18. Per l'occasione Dazn ha ideato una speciale iniziativa. L’Apecar di Dazn andrà in giro per le vie di Torino per regalare sciarpe bianconere ai tifosi juventini. L’iniziativa si svolgerà il 26/27 aprile e chi vorrà ritirare il regalo dovrà trovare un pop itinerante, dopodiché bastare inquadrare il qr code e seguire le indicazioni. Una volta seguiti questi passaggi questi passaggi sarà possibile ritirare la propria sciarpa in omaggio.