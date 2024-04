Dusanè stato sostituito dopo un'ora di gioco della gara tra Juventus e Milan, il centravanti serbo non ha accolto di buon grado la sostituzione ( QUI la ricostruzione dell'accaduto). Non solo però, in seguito alla sua sostituzione come riferito da Dazn il bomber serbo della Juventus è andato diretto negli spogliatoi con il ghiaccio al ginocchio destro, forse qualche piccolo problemino fisico, che spiegherebbe la sostituzione dopo soltanto un'ora di gioco. Si avranno ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni nelle prossime ore sulle condizioni di Dusan.