JUVENTUS - MILAN 0-3

(45'+1 B. Diaz, 78' Rebic, 82' Tomori)



Juve (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, A. Sandro; McKennie, Bentancur (67' Kulusevski), Rabiot, Chiesa (79' Dybala); Morata, C. Ronaldo. A disp: Buffon, Pinsoglio, Bonucci, Demiral, Bernardeschi, Danilo, Arthur, Ramsey. All. Pirlo

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Kessie, Bennacer (82' Dalot); Saelemaekers (82' Meite), Calhanoglu, B. Diaz (70' Krunic); Ibrahimovic (66' Rebic). A disp: Tatarusanu, Kalulu, Gabbia, Romagnoli, Tonali, Mandzukic, Hauge, Leao. All. Pioli



Arbitro: Paolo Valeri



AMMONITI Chiesa e Chiellini (J), B. Diaz e Saelemaekers (M)



NOTE: al 58' Szczesny para rigore a Kessie