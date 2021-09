Serie A, 4^ giornataJUVENTUS - MILAN 1-1(4' Morata, 76' Rebic)Juve (4-3-3): ​Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, Rabiot; Cuadrado (72' Chiesa), Morata (66' Kean), Dybala (79' Kulusevski). A disp: Pinsoglio, Perin, Rugani De Sciglio, De Ligt, Lu. Pellegrini, Ramsey, McKennie, Bernardeschi. All. AllegriMilan (4-2-3-1): Maignan; Tomori, Kjaer (36' Kalulu), Romagnoli, T. Hernandez; Kessie (64' Bennacer), Tonali; Saelemaekers (64' Florenzi), B. Diaz (93' D. Maldini), R. Leao; Rebic. A disp: Tatarusanu, Jungdal, Ballo-Touré, Castillejo, A. Conti, Gabbia, Pellegri. All. PioliArbitro: Daniele DoveriAMMONITI Dybala (J) e Tonali (M) per reciproche scorrettezze