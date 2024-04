Dopo il pareggio tra Juventus e Milan, ha parlato a Sky il giornalista Paolo Condò: "Il Milan con questo risultato credo che abbia portato a casa il secondo posto. Una vittoria della Juventus per quello che ha fatto vedere soprattutto nel finale, non sarebbe stata immeritata ma al pensiero che il Milan aveva tutta la difesa fuori e si è fatto male anche Maignan nel secondo tempo e con questo schieramento aver resistito all'assedio nel finale è una nota di merito per il Milan e di demerito per gli attaccanti della Juventus".