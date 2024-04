Rientrano tutti. La Juventus è pronta a tornare in campo questo pomeriggio contro il Milan, e pure gli ultimi dubbi riguardo a Moise Kean sono stati dissipati: l'attaccante italiano sarà a disposizione e regolarmente arruolato per la sfida ai rossoneri.



Kean aveva un fastidio al ginocchio che si è trascinato per un po' di tempo. Indisponibile a Roma con la Lazio, è rientrato in tempo per la partita dell'Allianz Stadium. Ecco intanto i convocati bianconeri.



I convocati di Allegri per Juventus-Milan