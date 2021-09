Per il big match della 4^ giornata di Serie A, la Juventus ospita un Milan incerottato per provare a centrare la prima vittoria in questo campionato.



Qui di seguito le scelte ufficiali di formazione dei due allenatori, Massimiliano Allegri e Stefano Pioli:



JUVENTUS (4-3-3): ​Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Morata, Dybala

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, B. Diaz, R. Leao; Rebic







Il match inizierà alle 20:45 e potrete seguirlo anche in diretta testuale qui su IlBianconero.com con tanto di pagelle, voci e commenti prima, durante e dopo la gara