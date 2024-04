Juventus-Milan, quando si giocherà?

La sfida tra Juventus e Milan, valida per la trentaquattresima giornata, non si potrà giocare domenica sera. Da domenica 28 a martedì 30 aprile infatti, Torino ospiterà il G7 e per ragioni di ordine pubblico, il big match tra le due squadre dovrà essere anticipato.Manca ancora l'ufficialità, che arriverà venerdì, ma come riporta Sportface, Juventus-Milan, sarà nticipata dalla Lega Serie A a sabato 27 aprile, alle ore 18 in quanto sarà esclusiva Dazn e non potrà essere trasmessa di sera perché fascia oraria anche di Sky.