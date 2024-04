JUVENTUS-MILAN, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Torna in campo la Juventus di Massimiliano Allegri dopo la sconfitta in Coppa Italia rimediata per mano della Lazio ma che è bastata a far approdare i bianconeri in finale della competizione. Oggi si torna in campo in campionato, contro il Milan di Stefano Pioli e l'obiettivo è chiaro: un posto per la prossima Champions League. Traguardo che al momento per i bianconeri di Max Allegri dista sette lunghezze.: Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, Weah, Cambiaso, Locatelli, Rabiot, Kositc, Vlahovic, Yildiz.: Maignan, Musah, Gabbia, Thiaw, Florenzi, Adli, Reijnders, Pulisic, Loftus-Cheek, Leao, Giroud.Segui con noi il live della gara:Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.