Juve-Milan, le parole di Pioli

Alla vigilia di Juventus , il primo ad intervenire in conferenza stampa é stato Stefanoin attesa delle parole di Massimiliano Allegri che parlerà alle 14.PARTITA IMPORTANTE - "Deve essere assolutamente così, anche purtroppo per gli ultimi risultati negativi. Il focus deve essere arrivare secondi. Sono stati 10 giorni difficili".COSA TEME DELLA JUVE - "Squadra solida, può trovare il gol in ogni momento. Forte sulle palle inattive. Ha tutto per essere una squadra importante".MOTIVAZIONI - "È semplice, ci tocca dimostrare come vogliamo finire. Se pensiamo di meritare di arrivare secondi possiamo farlo, dipende da noi. Se pensiamo di non meritarlo e vogliamo fare queste ultime partite senza stimoli e concentrazione, sarebbe un errore. Conosco i giocatori e non penso sia così. Dobbiamo dare il massimo".RISULTATI SMINUITI - "Credo sia stato un errore non sottolineare il cammino dell'anno scorso in Champions, non so da cosa sia dipeso. Se abbiamo sbagliato noi, io, a comunicare. Però il fatto che lo Scudetto vada all'Inter, che ci abbia eliminato l'Inter... Fa la differenza per tutto il nostro ambiente. Fino a qualche anno fa quando il Milan arrivava secondo e vinceva la Juve, il Milan aveva fatto ciò che doveva. Ora sono i nostri rivali ad aver vinto e i nostri errori vengono rimarcati. Dobbiamo avere spalle larghe e dobbiamo migliorare a fare tutto, ciò che l'Inter fa".TREND POSITIVO CONTRO LA JUVE - "È molto importante".LEAO CAPITANO - "In questi cinque anni ci sono stati momenti molto positivi, senza vie di mezzo, con momenti molto negativi. Questo è stato molto negativo. Questo è il più vicino e quindi molto doloroso. Darei tutto quello che ho per cambiare i risultati dei derby, ma non si può. Devo avere le spalle larghe e fa parte del mio lavoro. Leao sarà capitano, la vive come tutti noi. Un dolore forte vederli festeggiare perdendo il derby, non ci resta che reagire e riscattarci".CHE MILAN SARA' - "Dovremo lottare e dare il massimo, come se fosse l'ultima partita. Così dobbiamo ragionare e dobbiamo avere questo atteggiamento. Lottando su ogni pallone ed essendo determinati. Loro stanno bene, ma vogliamo difendere il secondo posto".