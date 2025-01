Juventus-Milan, l'annuncio di Conceicao: 'Pulisic non ci sarà'

Getty Images

Juve-Milan, parla Conceicao

Le parole di Sergioin conferenza stampa , alla vigilia di Juventus - "Anche se voglio lasciare il dubbio all'avversario domani esce sui giornali... Quindi dico che Pulisic è fuori, non voglio fare bluff. Anche in Portogallo era così. È fuori, non vogliamo rischiare, non ha niente di speciale ma non vogliamo rischiare. Se gioca una ventina di minuti rischia di aggravare la situazione e non voglio".- "C'è equilibrio, sono due squadre forti. Due squadre che hanno giocatori molto interessanti, ma tutte le partite sono diverse. Domani dobbiamo affrontare una squadra che ha fatto una bella partita contro l'Atalanta, noi per quello che abbiamo a disposizione a livello di tempo stiamo lavorando su piccole cose che per me sono grandi cose. Ma abbiamo poco tempo, ci sono tante partite, partite importanti. Fino agli inizi di febbraio giochiamo in Champions, campionato e Coppa Italia. Dobbiamo essere pronti, dobbiamo avere l'atteggiamento giusto per arrivare ai nostri obiettivi".