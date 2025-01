Juventus-Milan, i precedenti in Supercoppa

3 agosto 2003: Juventus-Milan 1-1 dts (5-3 dcr)

22 gennaio 2019: Juventus-Milan 1-0

si affronteranno inper la terza volta nella loro storia, ma per la prima in assoluto con il nuovo format della final four. Bianconeri e rossoneri si sono sfidati negli Stati Uniti, nell'estate del 2003, a pochi mesi di distanza dalla finale di Champions League vinta dal Diavolo. Nel New Jersey, la Juve andò sotto ai tempi supplementari per mano di Andrea Pirlo, autore del rigore dello 0-1. In pieno recupero, però, arrivò il pareggio all'ultimo respiro griffato dal colpo di testa di Trezeguet. I bianconeri, poi, riuscirono a spuntarla ai calci di rigore. Il secondo confronto, invece, risale al gennaio del 2019, quando il colpo di testa vincente di Cristiano Ronaldo consegnò il trofeo, in quel di Gedda, alla squadra allenata da Massimiliano Allegri.