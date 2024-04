DaQuella allenata da Stefano Pioli è la squadra che ha segnato più gol con giocatori entrati a gara in corso nel torneo in corso: 15, record per i rossoneri in un singolo torneo di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, mentre in generale dal 1994/1995 hanno fatto meglio solo il Napoli (16 nel 2022/2023), la Fiorentina (17 nel 2022/2023) e l’Atalanta (20 nel 2019/2020 e 21 nel 2020/2021).