Uno spostamento legato a motivi legati di ordine pubblico, perché Torino infatti ospiterà tra domenica 28 e martedì 30 aprile il G7. Un summit che vedrà partecipare, oltre all’Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Francia, Germania e Giappone.Le forze dell'ordine hanno altre priorità e non potranno essere impegnate per un match di campionato, da qui la necessità di anticipare Juventus-Milan il sabato alle 18, orario nel quale DAZN che ogni weekend ha la prima scelta delle partite, ha uno slot. La partita non potrà essere collocata alle 20.45 poiché in quella fascia oraria trasmetterà anche Sky una delle gare del 34° turno. Solo il 19 aprile ci sarà la conferma.