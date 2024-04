JUVENTUS-MILAN, LA RICHIESTA DI ALLEGRI A YILDIZ

La Juventus è in campo in questi minuti contro il Milan allo Stadium. Osservato speciale è Kenanritornato titolare soffiando il posto a Federico Chiesa.L'allenatore della Juventus come riferisce Dazn ha dispensato le prime indicazioni all'attaccante turco. Allegri ha chiesto a Yildiz di giocare spensierato e non largo a sinistra, come tendeva a fare Federico Chiesa nelle presenti apparizioni. Allegri ha chiesto a Kenan di giocare più centrale e più vicino al centravanti titolare oggi: Dusan Vlahovic.