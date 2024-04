Juve, 'effetto Coppa Italia'?

Vincere contro ilall'Allianz Stadium sarebbe fondamentale per la. Innanzitutto perché, sostanzialmente, blinderebbe la qualificazione alla prossima Champions League, e poi perché si avvicinerebbe al secondo posto attualmente occupato proprio dai nerazzurri, che Massimilianoha definito un "traguardo bellissimo". Difficile ma tutt'altro che impossibile, per i bianconeri, battere questo Diavolo, scottato lunedì dalla sconfitta nel derby che ha consegnato lo scudetto ai rivali nerazzurri e alle prese con numerose defezioni dovute ai problemi fisici.Il tecnico livornese, da parte sua, sa bene che la sua Juventus non sta vivendo un buon momento. Dopo i due deludenti pareggi consecutivi in campionato contro Torino e Cagliari, la vittoria non è arrivata nemmeno in, con la decisiva differenza che il ko per 2 a 1 all'Olimpico contro la Lazio è bastato per conquistare l'accesso alla finale. E proprio questo potrebbe aiutare i bianconeri a ritrovare un po' di entusiasmo anche in Serie A, almeno stando allo "storico" di questa stagione. Guardando al percorso fatto, dopo la straripante vittoria per 6 a 1 contro lala squadra di Allegri ha subito vinto anche in campionato - battendo di nuovo i campani, pur non senza fatica -, mentre dopo il successo per 4 a 0 contro il Frosinone ha "schiantato" ilcon un netto 3 a 0; stesso copione dopo la semifinale di andata con la Lazio, con il "corto muso" contro la. Che l'effetto Coppa Italia possa tornare a farsi sentire anche contro il Milan?Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.