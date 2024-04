La Juventus ha un ambizioso obiettivo per questa stagione: conquistare la, la Coppa Italia e raggiungere il secondo posto in campionato.è determinato a vincere tutto e il motivo è chiaro: "Tutti alla Juventus devono avere l'ambizione di ottenere il massimo e vincere". Ovviamente, mettere in pratica questa ambizione è un'altra questione, ma Allegri ne è pienamente consapevole. La sofferta qualificazione alla finale di Coppa Italia ha infuso entusiasmo ed energia, dopo tre mesi di difficoltà e una crisi ancora non del tutto superata.Ora, l'attenzione è rivolta al match contro il, un derby tra squadre deluse ma comunque un confronto diretto da non fallire. Questa partita è cruciale perché potrebbe garantire praticamente la qualificazione alla prossima Champions League. La Juventus ha bisogno di tornare alla vittoria dopo aver ottenuto solo due successi nelle ultime dodici partite e una vittoria contro il Milan permetterebbe di accorciare il distacco di due punti dalla seconda posizione in classifica, attualmente occupata dai rossoneri, dietro all'Inter campione.