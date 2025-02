CorSport - Juventus, cambi in società: lascia il responsabile della comunicazione

Getty Images

Chi è Mike Armstrong

Mike, responsabile marketing e comunicazione della Juventus , lascia la Continassa.Come riportato dal Corriere dello Sport, il manager canadese era approdato a Torino nel settembre 2021 con l’incarico di guidare il settore marketing del club bianconero, portando con sé un'esperienza di alto livello maturata in aziende di prestigio. Nel suo curriculum figurano infatti ruoli chiave in Kraft Foods, Ab-InBev, CBC Sports, Google e Overactive Media, confermandolo come uno dei massimi esperti internazionali nel campo del marketing sportivo. La sua influenza in Juventus si è ulteriormente rafforzata nell’estate del 2023, quando ha assunto anche il ruolo di capo della comunicazione, contribuendo a definire la strategia mediatica del club. La sua uscita rappresenta un cambio significativo per la dirigenza juventina, che ora dovrà trovare un nuovo punto di riferimento per la gestione dell’immagine e della comunicazione della società.