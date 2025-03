La Juventus torna ad essere la miglior difesa della Serie A: numeri da record in Europa anche senza Bremer

AFP via Getty Images

La netta vittoria della Juventus per 2-0 ai danni del Verona ha permesso alla formazione bianconera non solo di infilare la quinta vittoria consecutiva ma anche di riprendersi il quarto posto in classifica e, soprattutto, di accorciare a sei punti il proprio distacco dalla vetta, attualmente occupata dall'Inter.Dalla sfida contro gli scaligeri emergono però segnali incoraggianti ed estremamente positivi. Dalla conferma del momento d'oro di Khephren Thuram fino al segnale concreto lanciato da Teun Koopmeiners, decisivo a gara in corso e puntuale nel chiudere la partita.Da evidenziare, però, c'è ancora una volta la prestazione del pacchetto difensivo a tinte bianconere. Un reparto che nel corso delle ultime uscite ufficiali ha letteralmente alzato i giri del motore, fornendo un contributo davvero importante nel recente filotto di vittorie.

Juve miglior difesa della Serie A

Record di clean sheet in Europa

Nella notte in cui la Juventus torna a -6 dalla testa della classifica, Madama si riprendere anche il 'titolo' di miglior difesa della Serie A. La Juve, ancora una volta, non ha incassato goal e con 21 reti subite in 27 giornate è ufficialmente il reparto difensivo meno perforato del campionato italiano. Un ruolo che, prima di questa giornata, era condiviso con il Napoli di Antonio Conte, ma la rete subita dagli azzurri per mano di Dimarco nel confronto diretto contro l'Inter ha consentito alla Juve il sorpasso.I numeri difensivi della Juventus sono al top non solo per quanto riguarda il campionato italiano, ma anche se si estende il conteggio ai top 5 campionati europei. I bianconeri, in 27 giornate, hanno inanellato 14 clean sheet complessivi. Nessuno nei principali tornei ha saputo fare meglio. Alle spalle della Vecchia Signora, infatti, c'è l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone che, in questa particolare graduatoria, insegue a quota 13.