Juventus, meriti davvero di andare in Champions? La risposta è Alberto Costa

La Juventus merita il quarto posto?

Ce lo siamo chiesti nei giorni scorsi , temendo anche un po' di scatenare le ire di quella frangia di tifosi pronta a difendere la squadra sempre e comunque. Oggi, al termine del match allo stadio Dall'Ara, possiamo provare a dare una risposta più compiuta a quella domanda: davvero la Juventus merita di andare in? Eh, forse no. O forse anche sì, ma poco importa perché alla fine sarà il campo a decidere.Il dato fattuale è che la squadra bianconera ha sì strappato un punto contro il Bologna,(e di tante altre gare vissute fin qui): un inizio abbastanza spumeggiante, o quantomeno ordinato e concreto, e poi una ripresa di sofferenza, in primis fisica, a tratti pure vissuta in apnea, nella speranza di non perdere completamente il respiro.E allora sì, la Juventus potrebbe pure meritare il quarto posto se si valuta il materiale a disposizione, ma per lo stesso motivo potrebbe anche non meritarlo. Perché se da un lato c'è un Igor Tudor che sta facendo il possibile per tirar fuori ai bianconeri un pizzico di cattiveria in più, insieme a quella resilienza fondamentale per superare i momenti più critici,Un esempio su tutti?, mandato in campo per sostituire Andreae subito capace di sprecare una ghiotta occasione, per non parlare del contributo (sostanzialmente nullo) offerto alla fase difensiva. Non che sia sua la colpa della mancata vittoria, per carità. Ma il portoghese può essere preso quale simbolo di una squadra che, oltre ad avere evidenti lacune in pressoché tutti i reparti (e pure nello spirito, non di rado), non può essere considerata al pari del Bologna nemmeno per quanto riguarda il gioco: anche oggi, come del resto ci si aspettava, la formazione di Vincenzo Italiano ha dato prova di avere una fisionomia chiara, un gioco riconoscibile e certezze consolidate, tutti aspetti fondamentali per andare a prendersi un pareggio comunque meritato e, soprattutto, per non limitarsi a barcollare qua e là nella speranza che la partita finisse in fretta, alla ricerca di appigli che per esempio la Juve non è riuscita a trovare, non avendo con sé un solido bastone da cui farsi guidare nel buio.E allora ce lo chiediamo ancora,