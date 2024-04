Juventus su Merino: la situazione

Le caratteristiche

Unisciti a noi per rimanere sempre aggiornato sul mondo Juve con le pagine social de IlBianconero

Segui la nostra pagina Instagram per le foto più esclusive e i momenti salienti delle partite

per le foto più esclusive e i momenti salienti delle partite Per le ultime notizie , analisi approfondite e contenuti esclusivi , non perdere la nostra pagina X ! Seguici su @ilbianconerocom

, approfondite e , non perdere la nostra pagina ! Seguici su Resta in contatto con la community e partecipa alle discussioni sulla tua squadra del cuore sulla nostra pagina Facebook

Ricevi tutte le ultime notizie direttamente sul tuo telefono tramite il nostro canale Whatsapp! Iscriviti ora per non perdere neanche un aggiornamento

Dopo l'infortunio di Lewis Ferguson, la Juventus dovrà rivedere il suo progetto iniziale per rinforzare il centrocampo. L'investimento, importante in mezzo al campo sarà comunque fatto. Salgono secondo quanto riferisce Tuttosport, le quotazioni diin scadenza con la Juventus: avere un altro top player nel reparto diventerebbe fondamentale per Giuntoli.Merino è stato più volte visionato dagli osservatori bianconeri.: si tratterebbe, per la Juventus, di un investimento molto importante, però in una zona nevralgica del campo. E l’operazione per la stella della Real Sociedad pare più probabile, in caso di separazione da Rabiot a giugno, anche se Giuntoli proverà a convincere il francese, una volta conquistata la qualificazione in Champions.Quasi un metro e 90, il nazionale spagnolo è uno dei segreti della Real Sociedad al fianco del vero regista, Martin Zubimendi.ma nel club basco, si legge, agisce anche da mezzala sinistra all’occorrenza, la stessa posizione di campo ricoperta da Rabiot.Non perderti neanche un momento del mondo Juventus, seguici ora su tutte le nostre piattaforme social!