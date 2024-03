Juventus su Merino: le ultime

Blitz in Spagna per Cristiano. Come racconta La Gazzetta dello Sport, ieri il dt dellaè volato a San Sebastian per il match di Champions League tra, con l'obiettivo di osservare da vicino soprattutto Mikel. Nonostante la sconfitta della sua squadra, nel finale il centrocampista iberico classe 1996 si è anche tolto la soddisfazione del gol. Se sarà stato sufficiente per "convincere" il dirigente bianconero, lo si saprà nei prossimi mesi; di sicuro non stupisce che la Vecchia Signora abbia voluto farsi un'idea più precisa su di lui, giocatore che abbina a un fisico di 189 centimetri una buona tecnica e una discreta duttilità.In più - dettaglio non irrilevante - Merino è in scadenza con il suo club nel 2025, cosa che di fronte a un mancato rinnovo potrebbe rendere interessante il prezzo del suo cartellino. L'impressione è che, un po' per la struttura e un po' per le caratteristiche (il suo piede preferito è il sinistro), possa diventare un'opzione concreta nel caso in cui Adriendecidesse di cambiare aria. Occhi aperti, dunque, per quanto il preferito della Juve rimanga sempre Teun Koopmeiners...