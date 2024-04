Chi é Zhegrova

Zhegrova Juve, la situazione e le cifre

Laprosegue nell'attività di mercato alla ricerca di un nuovo esterno offensivo. Tra i nomi emersi, spicca quello di Edon Zhegrova , giovane talento kossovaro del 1999. Attualmente sotto la guida di Paulo Fonseca al Lille, Zhegrova sta vivendo una stagione eccezionale, lo score dice:in tutte le competizioni. La sua performance suggerisce un potenziale impatto significativo sul campo, rendendolo un obiettivo interessante per rafforzare l'attacco della squadra bianconera.Negli ultimi tempi, come riporta calciomercato.com , gli osservatori dellahanno compiuto diverse missioni a Lille.ha attirato l'attenzione per la sua personalità, la sua agilità e le sue brillanti intuizioni. Tuttavia, ciò che lo rende particolarmente adatto alle esigenze del club bianconero è la sua versatilità. Edon è naturalmente mancino e predilige giocare sulla fascia destra con il piede non dominante, ma ha dimostrato grandi cose anche sul lato opposto del campo in questa stagione.Al momento, l'approdo dialla Juventus è soltanto un'idea, anche se si è consapevoli che i positivi rapporti con il Lille potrebbero agevolare la trattativa. Giuntoli ha già sondato il terreno sul prezzo, che presumibilmente non dovrebbe superare i. Al momento, il club francese, considerando il contratto in scadenza nel 2026, non ha ancora deciso se mettere in vendita Edon o trattenerlo. Zhegrova ha l'obiettivo di concludere la stagione in modo brillante per portare il Lille in Champions League, ma vede nella Juventus una possibile destinazione nel futuro.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.